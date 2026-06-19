Красноярский край почтит память погибших в годы войны свечами и минутой молчания

В Красноярском крае пройдут события к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
С 18 по 22 июня в Доме дружбы народов «Родина» в Красноярске проходят тематические кинопоказы. Также в лагерях, учреждениях культуры и образовательных организациях проводят уроки мужества, лекции, выставки, кинолектории и литературные часы.
21 июня в 22:00 у музея «Мемориал Победы» пройдет акция «Огненные картины войны». Участники выложат из 12 тыс. свечей Орден Отечественной войны и фразы «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа». Память погибших почтут минутой молчания.
22 июня в 8:00 во всех территориях края начнутся церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам. В Красноярске мероприятие пройдет у Вечного огня на площади Победы.
В 10:00 в музее «Мемориал Победы» проведут экскурсию «85 шагов к памяти», а в 16:00 экскурсию «22 июня: взгляд сквозь слёзы».
В 16:15 по местному времени в регионе пройдет Общероссийская минута молчания. Она состоится в общественных местах, на вокзалах, предприятиях, в организациях и учреждениях.
В 20:00 на площади Мира в Красноярске пройдет традиционный концерт классической музыки под открытым небом, посвященный Дню памяти и скорби.
В 21:30 у Мемориала Победы начнется акция «Свеча памяти». Красноярцы зажгут 3,5 тыс. свечей, из которых составят цифру «85» и фразу «Красноярск помнит».
Для получения именных свечей участникам нужно прийти заранее и пройти регистрацию на месте.