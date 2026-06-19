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Как в Воронеже 19 июня проходят ОГЭ, перенесенные из-за БПЛА?

Ситуация в пунктах проведения экзаменов сегодня находится под полным контролем, отметили в минобре.

Сегодня, 19 июня, воронежские девятиклассники сдают экзамены, которые были перенесены с 16 июня из-за угрозы атаки БПЛА. О том, как проходит ОГЭ, рассказали в региональном министерстве образования.

Ситуация в пунктах проведения экзаменов сегодня находится под полным контролем, отметили в минобре:

«Безопасность детей и педагогов остается абсолютным и безусловным приоритетом. В связи с фиксацией угроз атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во всех пунктах усилены меры контроля, на местах дежурят ответственные лица и представители профильных служб».

В министерстве подчеркнули, что решения о продолжении, временной приостановке или отмене экзаменов будут приниматься оперативно и точечно, исходя из текущей обстановки в каждом конкретном районе области:

«Руководители пунктов проведения экзаменов действуют по четко отработанным алгоритмам безопасности. Педагоги и организаторы постоянно находятся в тесном контакте с выпускниками, оказывают им психологическую поддержку и контролируют порядок в аудиториях. Все необходимые меры для защиты жизни и здоровья участников образовательного процесса приняты и реализуются в полном объеме».

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