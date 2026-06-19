«Спят столько же, но хуже»: Сомнолог объяснил парадокс сна у пожилых людей

Ночные пробуждения становятся более частыми из-за болей, болезней и позывов в туалет. Эти эпизоды запоминаются, а отрезки глубокого сна между ними — нет. В итоге человеку кажется, что он бодрствовал почти всю ночь, хотя фактически спал достаточно.