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Приемная кампания в УрФУ пройдет в новом формате

В эту субботу, 20 июня, в Уральском федеральном университете стартует приемная кампания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, в этом году она пройдет в новом формате под названием «Доброе утро с ректором». Первые абитуриенты встретятся с главой вуза Ильей Обабковым в неформальной обстановке.

Встреча пройдет на площадке перед главным учебным корпусом на улице Мира, 19. Будущие студенты смогут задать вопросы о поступлении, обучении и студенческой жизни в целом. Начало встречи с ректором в 10 часов.

Напомним, что выпускной в Уральском федеральном университете пройдет в конце июня.