Известный российский певец отменил концерты из-за проблем со здоровьем

По информации источника, Мурату Тхагалегову должны провести процедуру лигирования — хирургическое пережатие сосудов пищевода с помощью специальных колец, что должно предотвратить повторное кровоизлияние и остановить опасную потерю крови. Врачи настаивают на том, что артисту категорически запрещены любые авиаперелеты, так как перепады давления могут спровоцировать новый приступ и усугубить его состояние. В общей сложности в больнице Мурат Анатольевич проведет еще около двух недель, а возвращение к активной гастрольной деятельности он планирует не ранее июля.