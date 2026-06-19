Известный российский певец отменил концерты из-за проблем со здоровьем

Певец Мурат Тхагалегов, известный по вирусным хитам «За тебя калым отдам» и «Едем в соседнее село на Дискотеку», был экстренно госпитализирован в Новосибирске.
Как сообщает телеграм-канал Mash, музыкант попал в больницу сразу по прибытии в город, где 13 июня у него был запланирован концерт. У артиста открылось кровотечение пищевода, и сейчас он находится под пристальным наблюдением врачей, которые готовят его к срочному оперативному вмешательству.
По информации источника, Мурату Тхагалегову должны провести процедуру лигирования — хирургическое пережатие сосудов пищевода с помощью специальных колец, что должно предотвратить повторное кровоизлияние и остановить опасную потерю крови. Врачи настаивают на том, что артисту категорически запрещены любые авиаперелеты, так как перепады давления могут спровоцировать новый приступ и усугубить его состояние. В общей сложности в больнице Мурат Анатольевич проведет еще около двух недель, а возвращение к активной гастрольной деятельности он планирует не ранее июля.
Госпитализация серьезно нарушила график выступлений артиста. Из-за внезапного ухудшения здоровья уже отменены концерты в Перми, Озерске, Миассе, Челябинске, Екатеринбурге и Ишиме. Также под вопросом остаются выступления в Геленджике и во Владимире. Организаторы мероприятий ищут замену или переносят даты.
Мурат Тхагалегов переживает вторую волну популярности благодаря вирусным роликам соцсетях, где его песни стали основой для множества мемов и танцевальных челленджей.
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