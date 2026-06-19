Трехлетний мальчик чудом выжил, упав в вольер с крокодилами британского зоопарка

В британском графстве Кембриджшир трехлетний мальчик получил тяжелые травмы, упав в вольер с крокодилами в зоопарке Johnsons of Old Hurst. Ребенок был срочно доставлен в больницу, где врачи оценили его состояние как критическое, но стабильное. Об этом сообщает портал RMF24.