В общественном транспорте Арзамаса откажутся от кондукторов

Общественный транспорт в Арзамасе переходит на бескондукторную систему. Уже этим летом местные жители и гости города должны будут оплачивать проезд через специальные терминалы, сообщили в ЦРТС.
На данный момент 15 автобус «Арзамаспассажиравтотранса» уже оборудовали стационарными терминалами оплаты проезда, а до конца июля планируется установить их еще в 10 составах.
Вместе с этим контролировать оплату проезда будут контролеры. За безбилетный проезд они могут оштрафовать пассажира на 1000 рублей, а за использование чужой транспортной карты — на 2000 рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что путепровод у Мызинского моста капитально отремонтирован на 85%.