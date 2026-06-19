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В общественном транспорте Арзамаса откажутся от кондукторов

Местные жители и гости города должны будут оплачивать проезд через специальные терминалы.

Источник: Нижегородская правда

Общественный транспорт в Арзамасе переходит на бескондукторную систему. Уже этим летом местные жители и гости города должны будут оплачивать проезд через специальные терминалы, сообщили в ЦРТС.

На данный момент 15 автобус «Арзамаспассажиравтотранса» уже оборудовали стационарными терминалами оплаты проезда, а до конца июля планируется установить их еще в 10 составах.

Вместе с этим контролировать оплату проезда будут контролеры. За безбилетный проезд они могут оштрафовать пассажира на 1000 рублей, а за использование чужой транспортной карты — на 2000 рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что путепровод у Мызинского моста капитально отремонтирован на 85%.