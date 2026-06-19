В Кировском районе Красноярска с начала года демонтировали 57 незаконных сооружений

Большую часть снесенных конструкций составили металлические гаражи и контейнеры. Так, возле Дома ребенка на пересечении улиц Академика Вавилова и Семафорной собственники добровольно демонтировали 17 гаражей. Еще ряд объектов был убран на улицах Новой, Кутузова и Семафорной.