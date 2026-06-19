В Кировском районе Красноярска с начала года демонтировали 57 незаконных сооружений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе Красноярска продолжается работа по ликвидации незаконных временных сооружений. С начала 2026 года демонтировано 57 объектов, из которых 39 владельцы убрали самостоятельно.
Большую часть снесенных конструкций составили металлические гаражи и контейнеры. Так, возле Дома ребенка на пересечении улиц Академика Вавилова и Семафорной собственники добровольно демонтировали 17 гаражей. Еще ряд объектов был убран на улицах Новой, Кутузова и Семафорной.
Продолжается работа и по ликвидации незаконных шиномонтажных мастерских. Владельцы самостоятельно демонтировали 11 сооружений на улицах Грунтовой и Львовской.
Часть объектов пришлось демонтировать за счет городского бюджета. В их числе оказались павильоны на территории продовольственной базы на улице Монтажников и гаражи на улице Академика Вавилова.
Параллельно подрядная организация засыпала девять аварийных овощехранилищ возле детского сада № 182 на улице Шелковой. На освободившейся территории обустроили новый тротуар. Сообщают в мэрии.