Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе Красноярска с начала года демонтировали 57 незаконных сооружений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе Красноярска продолжается работа по ликвидации незаконных временных сооружений. С начала 2026 года демонтировано 57 объектов, из которых 39 владельцы убрали самостоятельно.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе Красноярска продолжается работа по ликвидации незаконных временных сооружений. С начала 2026 года демонтировано 57 объектов, из которых 39 владельцы убрали самостоятельно.

Большую часть снесенных конструкций составили металлические гаражи и контейнеры. Так, возле Дома ребенка на пересечении улиц Академика Вавилова и Семафорной собственники добровольно демонтировали 17 гаражей. Еще ряд объектов был убран на улицах Новой, Кутузова и Семафорной.

Продолжается работа и по ликвидации незаконных шиномонтажных мастерских. Владельцы самостоятельно демонтировали 11 сооружений на улицах Грунтовой и Львовской.

Часть объектов пришлось демонтировать за счет городского бюджета. В их числе оказались павильоны на территории продовольственной базы на улице Монтажников и гаражи на улице Академика Вавилова.

Параллельно подрядная организация засыпала девять аварийных овощехранилищ возле детского сада № 182 на улице Шелковой. На освободившейся территории обустроили новый тротуар. Сообщают в мэрии.