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Собянин: Карте москвича исполнилось 25 лет

Одному из важнейших социальных проектов столицы, карте москвича, исполнилось 25 лет. Об этом в пятницу, 19 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

За четверть века было выпущено свыше 32 миллионов социальных карт, сегодня их владельцами являются практически все категории жителей столицы.

Социальная карта позволила сделать систему предоставления городских мер поддержки более прозрачной и адресной. Благодаря ей москвичам больше не требуется постоянно иметь при себе бумажные документы для подтверждения права на льготы и другие социальные услуги. Оформить карту москвича можно на портале mos.ru.

— Сегодня это одна из самых функциональных социальных карт в мире. С ней можно ездить в городском транспорте — бесплатно или по льготе, получать скидки на товары и услуги и многое другое, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Цифровая экосистема столицы позволяет москвичам, имеющим право на льготы, быстро и в удобное для себя время обращаться за получением разных мер социальной поддержки. С помощью портала mos.ru можно в несколько кликов подать электронное заявление для получения пособий и субсидий, оформить статус многодетной семьи и парковочное разрешение, а также получить карту москвича.

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