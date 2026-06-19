ФАС направила запрос о стоимости топлива на сети заправок «Трасса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос ПАО «ЕвроТранс» о стоимости топлива в сети АЗС «Трасса». Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе.
— ПАО «ЕвроТранс» должно до 26 июня предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС, — уточнили на сайте ведомства.
Кроме того, организации необходимо привести экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.
На данный момент компания является одним из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области: она владеет 57 автозаправочными станциями.
Днем ранее в Комплексе городского хозяйства столицы заявили, что поставка нефтепродуктов и работа всех автозаправочных станций в Москве идут штатно.
18 июня ФАС также обязала компанию «Нефтьмагистраль» до 26 июня предоставить информацию о ценах на топливо. Помимо этого, организации нужно направить данные о рентабельности продаж.
В августе прошлого года служба сообщала о проведении расследования в отношении АЗС на территории нескольких регионов. Тогда речь шла о подозрении на незаконное повышение стоимости топлива.