Более 60 тысяч человек посетили Нижегородский планетарий в 2026 году

Команда планетария реализовала десятки проектов. В их числе — «Вселенная БРИКС», «Россия — Уругвай: космическая дипломатия», «Космос как повод для творчества» и многие другие. Все проекты стали победителями грантовых и городских конкурсов. Кроме того, планетарий участвовал в «Фестивале Неба» и Всероссийской школе лекторов планетариев с международным участием, представлял Нижний Новгород в Минске и Сухуме, а в июне принял участие в секции научного туризма Международного туристического форума «Путешествуй!» на ВДНХ.