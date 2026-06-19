Более 60 тысяч человек посетили Нижегородский планетарий в 2026 году

Более 60 тысяч нижегородцев и гостей города посетили Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко в 2026 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по социальной политике гордумы Нижнего Новгорода.
По словам директора планетария Галины Муромцевой, в одном из старейших планетариев России, которому в 2028 году исполнится 80 лет, с начала года прошло около 1 300 мероприятий, которые посетили 60 749 человек.
Команда планетария реализовала десятки проектов. В их числе — «Вселенная БРИКС», «Россия — Уругвай: космическая дипломатия», «Космос как повод для творчества» и многие другие. Все проекты стали победителями грантовых и городских конкурсов. Кроме того, планетарий участвовал в «Фестивале Неба» и Всероссийской школе лекторов планетариев с международным участием, представлял Нижний Новгород в Минске и Сухуме, а в июне принял участие в секции научного туризма Международного туристического форума «Путешествуй!» на ВДНХ.
Как отметил заместитель председателя постоянной комиссии Владимир Тарасов, достигнутые показатели являются результатом системной работы. Он подчеркнул, что 60 тысяч посетителей за полгода свидетельствуют не о разовых акциях, а о выстроенной стратегии развития. По его словам, планетарий перестал быть просто музеем и превратился в динамичную научно-просветительскую площадку, интересную как детям, так и взрослым.
Председатель городской Думы Евгений Чинцов заявил, что сегодня наблюдается живой интерес горожан к науке и космосу. По его словам, планетарий стал центром притяжения не только для жителей всех возрастов, но и для туристов.
«Это пространство смелых проектов и уникальной технической базы — единственный в России планетарий с двумя стационарными куполами, залом, оснащенным проекторами, формирующими изображение в формате 4К. Подобным оборудованием в стране могут похвастаться лишь 7 учреждений из 50. В 2028 году мы будем праздновать 80-летие планетария, уверен, что это только начало большого пути», — добавил Евгений Чинцов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что режим работы поменялся в Нижегородском планетарии им. Гречко.