Мальчик из Краснодара копил на приставку, но отдал деньги хоккеистам

10-летний житель Краснодара Дима собирал деньги на игровую консоль, но в итоге принял решение отдать все накопления профессиональному хоккейному клубу. Сумма, которую мальчик извлёк из копилки, составила почти 25 тысяч рублей.
Получателем средств стала команда «Гвардия» — единственный профессиональный коллектив в южном регионе, который участвует в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги. При клубе действует академия, куда бесплатно приезжают тренироваться дети со всех уголков страны. До недавнего времени существование «Гвардии» обеспечивалось за счёт частных спонсоров, в основном строительных фирм. Однако в прошлом году эти партнёры прекратили финансовую поддержку, и коллектив оказался в сложной ситуации.
Руководитель клуба Олеся Харченко пояснила Kub Mash, что местные власти не выделяют средств, поскольку хоккей не числится в перечне приоритетных спортивных дисциплин на Юге России. В связи с этим руководство инициировало публичный сбор пожертвований, но за всё время удалось собрать лишь 400 тысяч рублей.
Перевод от Димы стал самым крупным поступлением в рамках этой кампании. История школьника быстро распространилась в спортивной среде, привлекая внимание к проблемам клуба, который пытается выжить без системной государственной поддержки.
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