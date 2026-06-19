Мальчик из Краснодара копил на приставку, но отдал деньги хоккеистам

Получателем средств стала команда «Гвардия» — единственный профессиональный коллектив в южном регионе, который участвует в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги. При клубе действует академия, куда бесплатно приезжают тренироваться дети со всех уголков страны. До недавнего времени существование «Гвардии» обеспечивалось за счёт частных спонсоров, в основном строительных фирм. Однако в прошлом году эти партнёры прекратили финансовую поддержку, и коллектив оказался в сложной ситуации.