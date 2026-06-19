В Зеленоградске планируют заняться благоустройством набережной Тростянки

В Зеленоградске планирую заняться благоустройством набережной Тростянки. Об этом рассказал глава округа Александр Китаев в прямом эфире на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
По его словам, вопрос становится актуальным, потому что район реки Тростянки перестал быть «окраиной». Чиновник назвал его «местом активной жизни», где необходимо приводить в порядок все элементы благоустройства.
«В данном районе идёт активная застройка, и мы рассматриваем вопрос благоустройства, но пока только лишь первый подход к снаряду. Благоустройство водных объектов немного своеобразная процедура. Тем не менее сейчас совместно с застройщиками, которые рядом ведут строительство, будем прорабатывать концепцию и дальше находить инструменты для реализации данной концепции», — сказал Китаев.
Глава округа добавил, что при этом решение вопроса о благоустройстве принимается «в соответствии с критериями оценки эффективности, количества жителей и разными другими критериями, которые учитываются при принятии решений о финансировании тех или иных объектов».