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В Зеленоградске планируют заняться благоустройством набережной Тростянки

Концепцию собираются готовить совместно с застройщиками.

В Зеленоградске планирую заняться благоустройством набережной Тростянки. Об этом рассказал глава округа Александр Китаев в прямом эфире на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

По его словам, вопрос становится актуальным, потому что район реки Тростянки перестал быть «окраиной». Чиновник назвал его «местом активной жизни», где необходимо приводить в порядок все элементы благоустройства.

«В данном районе идёт активная застройка, и мы рассматриваем вопрос благоустройства, но пока только лишь первый подход к снаряду. Благоустройство водных объектов немного своеобразная процедура. Тем не менее сейчас совместно с застройщиками, которые рядом ведут строительство, будем прорабатывать концепцию и дальше находить инструменты для реализации данной концепции», — сказал Китаев.

Глава округа добавил, что при этом решение вопроса о благоустройстве принимается «в соответствии с критериями оценки эффективности, количества жителей и разными другими критериями, которые учитываются при принятии решений о финансировании тех или иных объектов».