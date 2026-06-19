В Зеленоградске планируют заняться благоустройством набережной Тростянки

«В данном районе идёт активная застройка, и мы рассматриваем вопрос благоустройства, но пока только лишь первый подход к снаряду. Благоустройство водных объектов немного своеобразная процедура. Тем не менее сейчас совместно с застройщиками, которые рядом ведут строительство, будем прорабатывать концепцию и дальше находить инструменты для реализации данной концепции», — сказал Китаев.