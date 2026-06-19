ФАС потребовала от ещё одной сети АЗС объясниться за цены на бензин

Как уточняется, речь идёт о данных по средневзвешенным ценам на бензин и дизельное топливо, а также по объёмам их реализации на станциях сети. Также ФАС запросила сведения о рентабельности продаж и экономическое обоснование изменений стоимости топлива. В службе отметили, что проверка проводится на фоне сообщений о корректировке розничных цен на нефтепродукты. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства к компании могут быть применены меры реагирования.