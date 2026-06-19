В Хабаровском крае откроют более 14 тысяч бюджетных мест для абитуриентов

Для привлечения будущих педагогов по математике, физике, химии, информатике и биологии в этом году введена губернаторская стипендия для студентов-целевиков в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Для обучающихся по другим педагогическим направлениям выплата составляет 10 тысяч рублей.