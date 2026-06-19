В Хабаровском крае откроют более 14 тысяч бюджетных мест для абитуриентов

В Хабаровском крае 20 июня начинается приёмная кампания. Для будущих студентов подготовлено 5695 бюджетных мест в вузах и ещё 8752 — в колледжах и техникумах, — сообщает губернатор Дмитрий Демешин в своём МАХ канале.
Глава региона подчеркнул, что одна из ключевых задач властей — создать условия, при которых молодые люди смогут получать образование и строить карьеру в родном регионе.
«Наша задача — сделать так, чтобы молодые люди могли получить качественное образование дома, а затем строить карьеру и создавать семьи именно здесь, в Хабаровском крае», — отметил Дмитрий Демешин.
Сегодня в регионе работают 16 вузов и 30 учреждений среднего профессионального образования. По словам губернатора, бюджетные места распределяются прежде всего по направлениям, где особенно востребованы специалисты. Среди приоритетов — инженерные специальности, промышленность, строительство, транспорт, педагогика и цифровые технологии.
«Именно за этими профессиями будущее нашей экономики», — подчеркнул глава региона.
Для привлечения будущих педагогов по математике, физике, химии, информатике и биологии в этом году введена губернаторская стипендия для студентов-целевиков в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Для обучающихся по другим педагогическим направлениям выплата составляет 10 тысяч рублей.
Развивается и система среднего профессионального образования. В колледжах и техникумах дополнительно открыли 50 бюджетных мест. Наиболее востребованными остаются направления, связанные с транспортом, машиностроением, строительством, здравоохранением и IT.
Важную роль играет федеральная программа «Профессионалитет», реализуемая в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В этом году набор ведётся сразу в семь образовательных кластеров: авиастроение, строительство, железнодорожный транспорт, судостроение, педагогика, водный транспорт, туризм и сфера услуг.
По словам Дмитрия Демешина, система образования региона продолжит развиваться, а хабаровские учебные заведения уже сегодня привлекают студентов не только из других регионов России, но и из-за рубежа.