Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае откроют более 14 тысяч бюджетных мест для абитуриентов

Приёмная кампания в вузы, колледжи и техникумы стартует уже завтра.

В Хабаровском крае 20 июня начинается приёмная кампания. Для будущих студентов подготовлено 5695 бюджетных мест в вузах и ещё 8752 — в колледжах и техникумах, — сообщает губернатор Дмитрий Демешин в своём МАХ канале.

Глава региона подчеркнул, что одна из ключевых задач властей — создать условия, при которых молодые люди смогут получать образование и строить карьеру в родном регионе.

«Наша задача — сделать так, чтобы молодые люди могли получить качественное образование дома, а затем строить карьеру и создавать семьи именно здесь, в Хабаровском крае», — отметил Дмитрий Демешин.

Сегодня в регионе работают 16 вузов и 30 учреждений среднего профессионального образования. По словам губернатора, бюджетные места распределяются прежде всего по направлениям, где особенно востребованы специалисты. Среди приоритетов — инженерные специальности, промышленность, строительство, транспорт, педагогика и цифровые технологии.

«Именно за этими профессиями будущее нашей экономики», — подчеркнул глава региона.

Для привлечения будущих педагогов по математике, физике, химии, информатике и биологии в этом году введена губернаторская стипендия для студентов-целевиков в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Для обучающихся по другим педагогическим направлениям выплата составляет 10 тысяч рублей.

Развивается и система среднего профессионального образования. В колледжах и техникумах дополнительно открыли 50 бюджетных мест. Наиболее востребованными остаются направления, связанные с транспортом, машиностроением, строительством, здравоохранением и IT.

Важную роль играет федеральная программа «Профессионалитет», реализуемая в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В этом году набор ведётся сразу в семь образовательных кластеров: авиастроение, строительство, железнодорожный транспорт, судостроение, педагогика, водный транспорт, туризм и сфера услуг.

По словам Дмитрия Демешина, система образования региона продолжит развиваться, а хабаровские учебные заведения уже сегодня привлекают студентов не только из других регионов России, но и из-за рубежа.