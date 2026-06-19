Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На три стобалльника стало больше в Хабаровском крае

Опубликованы результаты ЕГЭ по математике.

Источник: Хабаровский край сегодня

Число стобалльных работ в Хабаровском крае увеличилось после того, как стали известны итоги ЕГЭ по математике, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Теперь в копилке региона 24 максимально возможных результата.

Напомним, предмет по профильному направлению сдавали 2666 школьников.

— Высший балл по профильной математике получили одиннадцатиклассники Лицея инновационных технологий Хабаровска Роман Ибрагимов и Егор Пугаков, а также выпускник Математического лицея Артем Юдин, — проинформировали в министерстве образования и науки края.

Набрать результат от 95 до 99 баллов удалось 16 выпускникам из Краевого центра образования, хабаровских школ № 1, 30, 77, 80, гимназии № 1, лицея инновационных технологий, лицея «Ступени», математического лицея, школ № 16 и 32 Комсомольска-на-Амуре, школы № 2 Николаевска-на-Амуре и школы поселка Дормидонтовка.

Выпускники Хабаровского края, получившие на экзамене от 95 баллов, могут претендовать на именную денежную премию имени Н. И. Гродекова.

В этот же день другие 11-классники сдавали математику базового уровня, которая оценивается отметкой по 5-балльной шкале. Такой экзамен решали 2647 человек, из них 1009 получили отличную оценку.

Отметим, что в расписании ЕГЭ определены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам — с 22 по 25 июня. Пересдать один из предметов по выбору выпускники смогут 8 и 9 июля.