На три стобалльника стало больше в Хабаровском крае

Число стобалльных работ в Хабаровском крае увеличилось после того, как стали известны итоги ЕГЭ по математике, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Теперь в копилке региона 24 максимально возможных результата.
Напомним, предмет по профильному направлению сдавали 2666 школьников.
— Высший балл по профильной математике получили одиннадцатиклассники Лицея инновационных технологий Хабаровска Роман Ибрагимов и Егор Пугаков, а также выпускник Математического лицея Артем Юдин, — проинформировали в министерстве образования и науки края.
Набрать результат от 95 до 99 баллов удалось 16 выпускникам из Краевого центра образования, хабаровских школ № 1, 30, 77, 80, гимназии № 1, лицея инновационных технологий, лицея «Ступени», математического лицея, школ № 16 и 32 Комсомольска-на-Амуре, школы № 2 Николаевска-на-Амуре и школы поселка Дормидонтовка.
Выпускники Хабаровского края, получившие на экзамене от 95 баллов, могут претендовать на именную денежную премию имени Н. И. Гродекова.
В этот же день другие 11-классники сдавали математику базового уровня, которая оценивается отметкой по 5-балльной шкале. Такой экзамен решали 2647 человек, из них 1009 получили отличную оценку.
Отметим, что в расписании ЕГЭ определены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам — с 22 по 25 июня. Пересдать один из предметов по выбору выпускники смогут 8 и 9 июля.