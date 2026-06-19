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Красноярцы, новосибирцы, омичи: кого из сибиряков можно увидеть в новых сериалах — фото

Красноярцы и жители соседних регионов всё чаще попадают в объективы камер топовых телеканалов. «МК в Красноярске» собрал подборку кадров с наших земляков в новых сезонах и премьерах — от комедийных сериалов до мистического экшена.

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Красноярцы и жители соседних регионов всё чаще попадают в объективы камер топовых телеканалов. «МК в Красноярске» собрал подборку кадров с наших земляков в новых сезонах и премьерах — от комедийных сериалов до мистического экшена.