249 виновников лесных пожаров наказали в Красноярском крае с начала сезона

Однако штрафами дело не ограничивается. По искам прокуроров суды обязали виновников лесных пожаров возместить ущерб лесному фонду и расходы на тушение на сумму более 35 миллионов рублей. В Березовском районе подозреваемый по делу о пожаре на Есауловской петле уже полностью погасил ущерб — более 1,8 миллиона рублей.