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249 виновников лесных пожаров наказали в Красноярском крае с начала сезона

Общая сумма штрафов превысила 1,2 миллиона рублей.

С начала пожароопасного сезона 2026 года в Красноярском крае к административной ответственности привлечены 249 нарушителей правил пожарной безопасности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,2 миллиона рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Однако штрафами дело не ограничивается. По искам прокуроров суды обязали виновников лесных пожаров возместить ущерб лесному фонду и расходы на тушение на сумму более 35 миллионов рублей. В Березовском районе подозреваемый по делу о пожаре на Есауловской петле уже полностью погасил ущерб — более 1,8 миллиона рублей.

Основные причины возгораний — человеческая беспечность: костры в запрещённых местах, палы сухой травы и непотушенные окурки. Восемь из десяти лесных пожаров возникают по вине человека.

В Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Разведение огня, сжигание мусора и посещение лесов запрещены. О возгораниях можно сообщить по телефону 8−800−100−94−00 или 112.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае площадь лесных пожаров достигла 127 тысяч га.