249 виновников лесных пожаров наказали в Красноярском крае с начала сезона

С начала пожароопасного сезона 2026 года в Красноярском крае к административной ответственности привлечены 249 нарушителей правил пожарной безопасности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,2 миллиона рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Однако штрафами дело не ограничивается. По искам прокуроров суды обязали виновников лесных пожаров возместить ущерб лесному фонду и расходы на тушение на сумму более 35 миллионов рублей. В Березовском районе подозреваемый по делу о пожаре на Есауловской петле уже полностью погасил ущерб — более 1,8 миллиона рублей.
Основные причины возгораний — человеческая беспечность: костры в запрещённых местах, палы сухой травы и непотушенные окурки. Восемь из десяти лесных пожаров возникают по вине человека.
В Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Разведение огня, сжигание мусора и посещение лесов запрещены. О возгораниях можно сообщить по телефону 8−800−100−94−00 или 112.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае площадь лесных пожаров достигла 127 тысяч га.