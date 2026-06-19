Нижегородка незаконно прописала в квартире восьмерых иностранцев

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода раскрыли схему фиктивной регистрации иностранцев. О происшествии проинформировала пресс‑служба УМВД России по Нижнему Новгороду.
Следствие полагает, что 39‑летняя местная жительница оформляла миграционный учёт для иностранных граждан, заведомо зная, что те не будут жить в её квартире на улице Раевского. За каждую такую услугу женщина брала 3 000 рублей. В общей сложности она незаконно поставила на учёт восемь человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. За совершённое деяние ей может грозить либо штраф внушительного размера, либо лишение свободы на срок до трёх лет.
Ранее более 860 иностранцев выдворили из Нижегородской области.