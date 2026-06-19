Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка незаконно прописала в квартире восьмерых иностранцев

Следствие полагает, что 39‑летняя местная жительница оформляла миграционный учёт для иностранных граждан, заведомо зная, что те не будут жить в её квартире на улице Раевского.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода раскрыли схему фиктивной регистрации иностранцев. О происшествии проинформировала пресс‑служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

Следствие полагает, что 39‑летняя местная жительница оформляла миграционный учёт для иностранных граждан, заведомо зная, что те не будут жить в её квартире на улице Раевского. За каждую такую услугу женщина брала 3 000 рублей. В общей сложности она незаконно поставила на учёт восемь человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. За совершённое деяние ей может грозить либо штраф внушительного размера, либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее более 860 иностранцев выдворили из Нижегородской области.