Нижегородка незаконно прописала в квартире восьмерых иностранцев

Следствие полагает, что 39‑летняя местная жительница оформляла миграционный учёт для иностранных граждан, заведомо зная, что те не будут жить в её квартире на улице Раевского. За каждую такую услугу женщина брала 3 000 рублей. В общей сложности она незаконно поставила на учёт восемь человек.