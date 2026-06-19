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В Хабаровском цирке пожарные эвакуировали 21 человека во время масштабных учений

Студенты педколледжа сыграли пострадавших: в Хабаровском цирке горел зрительный зал.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошли масштабные пожарно-тактические учения. Площадкой для отработки навыков стал краевой цирк, где по легенде вспыхнул пожар прямо во время представления. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказали в МЧС (Министерстве по чрезвычайным ситуациям) России по Хабаровскому краю, учения стали частью Школы оперативного мастерства для среднего и старшего начальствующего состава пожарно-спасательных частей Хабаровского гарнизона. По легенде, в зрительном зале на первом этаже из-за короткого замыкания электрооборудования начался пожар. Огонь быстро перекинулся на декорации, мебель и кровлю. Площадь условного возгорания составила 100 квадратных метров.

Первостепенной задачей стала эвакуация людей — в здании могло находиться около тысячи человек, включая детей.

— Такие учения важны, чтобы закрепить алгоритм действий нашего персонала. Основная задача администрации цирка — провести эвакуацию, чтобы не было пострадавших, — подчеркнул директор краевого хабаровского цирка Владимир Сохан.

Условия максимально приблизили к боевым: плотное задымление, недостаток освещения, сложная планировка с запутанными коридорами. Бойцы МЧС спасли 21 человека. Одного пострадавшего деблокировали из-под завалов — эту роль блестяще исполнили студенты Хабаровского педагогического колледжа. Всего в учениях задействовали около 50 человек личного состава, шесть единиц техники, городских спасателей и две бригады скорой помощи.

— Работали в составе звеньев газодымозащитной службы. Проверяли каждый уголок, искали пострадавших, выводили на улицу. Обстановка была максимально приближена к реальной, — рассказал начальник караула 1 пожарно-спасательной части Михаил Свистунов.

Огнеборцы также осмотрели помещения рядом с ареной — в цирке находятся не только зрители, но и животные. Кроме того, во время занятий специалисты вместе с инструктором Центра военной подготовки освоили навыки тактической медицины.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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