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Минздрав оценил состояние пострадавших белорусов в Минске после атаки БПЛА под Брянском

Минздрав сказал о состоянии пострадавших белорусов, перевезенных в Минск.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения сказало о состоянии пострадавших белорусов после атаки украинского БПЛА на автобус в Брянской области, которых перевезли в Минск. Об этом сообщает БелТА.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доставить для лечения на родину белорусов. Пострадавших граждан из Брянска перевезли в Минск. Мы подробно писали об их состоянии и травмах.

Как сообщили в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии, несовершеннолетние находятся в стабильном состоянии, они спокойно провели ночь.

Наиболее тяжелый пациент находится в отделении анестезиологии и реанимации. Запланировано, что мультидисциплинарная бригада (в ее состав войдут лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи, детские хирурги, офтальмолог) в пятницу, 19 июня, проведет операцию.

Состояние взрослого пациента, который был доставлен в Главный военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных Сил, стабильное. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести и не исключают возможности перевода в отделение из реанимации.

Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины. А еще глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».

Кроме того, СК РФ раскрыл, что найдено на месте атаки украинским БПЛА белорусского автобуса под Брянском.

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