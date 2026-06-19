Минздрав оценил состояние пострадавших белорусов в Минске после атаки БПЛА под Брянском

Министерство здравоохранения сказало о состоянии пострадавших белорусов после атаки украинского БПЛА на автобус в Брянской области, которых перевезли в Минск. Об этом сообщает БелТА.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доставить для лечения на родину белорусов. Пострадавших граждан из Брянска перевезли в Минск. Мы подробно писали об их состоянии и травмах.
Как сообщили в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии, несовершеннолетние находятся в стабильном состоянии, они спокойно провели ночь.
Наиболее тяжелый пациент находится в отделении анестезиологии и реанимации. Запланировано, что мультидисциплинарная бригада (в ее состав войдут лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи, детские хирурги, офтальмолог) в пятницу, 19 июня, проведет операцию.
Состояние взрослого пациента, который был доставлен в Главный военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных Сил, стабильное. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести и не исключают возможности перевода в отделение из реанимации.
Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины. А еще глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».
Кроме того, СК РФ раскрыл, что найдено на месте атаки украинским БПЛА белорусского автобуса под Брянском.