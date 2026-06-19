В Волгодонском районе ремонтируют дорогу к хуторам за 20,8 млн рублей

На первом этапе подрядчик укрепляет откосы и русла водопропускных труб. Затем будут уложены выравнивающий и дополнительный слои покрытия, отремонтированы водопропускные трубы, а в завершение нанесена новая горизонтальная разметка. Окончание работ запланировано на осень.