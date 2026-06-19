На Алтае в Тигирекском заповеднике прошла первая добровольческая смена

Кроме того, во время утренних и вечерних прогулок участники наблюдали за маралами и косулями, увидели медведя, кабана и даже рысь. Также волонтеры поднимались на вершину горы Шляпная, а на обратном пути собирали ароматные травы для утреннего чаепития.