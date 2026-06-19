На Алтае в Тигирекском заповеднике прошла первая добровольческая смена

Первая в 2026 году добровольческая смена состоялась в Тигирекском заповеднике в Алтайском крае. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
На протяжении недели семь волонтеров из Москвы, Славгорода и Барнаула вместе с тремя сотрудниками отдела по развитию туризма работали над улучшением инфраструктуры и благоустройством территории. Участники привели в порядок туристическую стоянку «На Богородице» у реки Иня, обновили маскировочные туры на горе Шляпной, продолжили благоустройство центральной зоны кордона и установили новые информационные стенды.
Кроме того, во время утренних и вечерних прогулок участники наблюдали за маралами и косулями, увидели медведя, кабана и даже рысь. Также волонтеры поднимались на вершину горы Шляпная, а на обратном пути собирали ароматные травы для утреннего чаепития.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.