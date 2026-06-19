Председатель правительства Красноярского края представил отчет о работе в 2025 году

«Если говорить о содержании, мне кажется, получилась хорошая системная перекличка: и с точки зрения подведения итогов, и с точки зрения постановки задач. Мы буквально накануне провели Съезд депутатов Красноярского края, где тоже говорили о том, что было сделано в регионе за последнюю пятилетку, и о том, какие вопросы жители территорий ставят перед всей системой публичной власти. И сейчас, обсуждая отчет председателя правительства, депутаты больше говорили о предстоящих задачах, обозначая проблемные темы, вопросы, требующие повышенного внимания. Например, обеспечение наших аграриев ГСМ в преддверии кормозаготовительных и уборочных работ. Вопросы совершенствования системы бесплатной вакцинации населения, вопросы развития программы “Земский тренер”, вопросы стабильности и эффективности работы органов местного самоуправления», — отметил Алексей Додатко.