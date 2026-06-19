Председатель правительства Красноярского края представил отчет о работе в 2025 году

В Законодательном Собрании Красноярского края состоялся традиционный отчет главы регионального правительства перед депутатами.
Глава кабмина Алексей Медведев отметил, что 2025 год стал периодом глубокой структурной трансформации. В новых реалиях ключевым драйвером развития остается повышение производительности труда — от промышленности до системы госуправления.
Индекс промышленного производства в крае за прошедший год снизился до 97,9%. Драйвером роста стали инвестиции: в 2025 году объем вложений превысил 1,4 трлн рублей. Особое внимание в докладе было уделено социальной политике, поскольку половина населения края получает те или иные меры поддержки. Введены новые меры: маткапитал для молодых мам, увеличенные пособия для многодетных семей, пункты проката для новорожденных. Социальные контракты помогли 8 тысячам граждан. Расходы на здравоохранение составили 155 млрд рублей, построены новые медицинские учреждения, улучшена телемедицина. Удовлетворенность медицинской помощью выросла до 55%. Образование получило 122 млрд рублей: обновлены школы, созданы новые места в детских садах, запущен проект «Профессионалитет», объединивший 7 кластеров и 9 тысяч студентов, что позволяет готовить кадры в тесной связке с индустриальными партнерами.
Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей реализуется через региональную программу «Защитники Отечества». Более 2 тысяч человек получили социально-оздоровительные услуги в краевом центре «Березка», а свыше 1200 ветеранов прошли диспансеризацию по принципу «зеленого коридора», получив доступ к различным видам медицинской помощи, включая высокотехнологичную.
Поддержка реального сектора осуществляется через Фонд развития промышленности, который за все время работы выдал займов на сумму 3,3 миллиарда рублей, поддержав 45 проектов. Капитализация Фонда достигла 2,1 миллиарда рублей. Также Алексей Медведев рассказал о работе аграрного сектора, транспорте и решении экологических вопросов, остановился на опорных точках территориального развития и обозначил курс, который продолжит краевое правительство.
После окончания доклада состоялся традиционный диалог с депутатами. Владимира Чащина интересовало, какие дополнительные меры правительство края планирует предпринять для обеспечения социально-экономической стабильности и недопущения снижения уровня жизни населения в условиях сохраняющейся внешней неопределенности.
Тему территориального развития подняла Галина Ампилогова. Председатель аграрного комитета Владислав Зырянов спросил о текущей ситуации с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами и перспективах глубокой цифровизации сельского хозяйства. Кроме того, он поднял вопрос об экологии в Минусинске.
Александр Новиков предложил синхронизировать подходы и механизмы реализации программы «Земский тренер», чтобы повысить эффективность привлечения квалифицированных спортивных специалистов в сельскую местность. Ирина Иванова попросила рассказать о дополнительных мерах поддержки матерей-одиночек.
Павел Семизоров задал вопрос о механизмах регулирования тарифов и мерах контроля за их экономической обоснованностью.
Также свои вопросы задали Максим Маркерт, Денис Терехов, Александр Ратахин, Елена Пензина, Виктор Кардашов, Артур Аветисян, Егор Васильев, Людмила Магомедова, Вера Оськина и Илья Зайцев.
Председатель краевого парламента Алексей Додатко напомнил, что ежегодный отчет председателя правительства — формат, определенный законом края. Это часть общей системы открытости органов государственной власти.
«Если говорить о содержании, мне кажется, получилась хорошая системная перекличка: и с точки зрения подведения итогов, и с точки зрения постановки задач. Мы буквально накануне провели Съезд депутатов Красноярского края, где тоже говорили о том, что было сделано в регионе за последнюю пятилетку, и о том, какие вопросы жители территорий ставят перед всей системой публичной власти. И сейчас, обсуждая отчет председателя правительства, депутаты больше говорили о предстоящих задачах, обозначая проблемные темы, вопросы, требующие повышенного внимания. Например, обеспечение наших аграриев ГСМ в преддверии кормозаготовительных и уборочных работ. Вопросы совершенствования системы бесплатной вакцинации населения, вопросы развития программы “Земский тренер”, вопросы стабильности и эффективности работы органов местного самоуправления», — отметил Алексей Додатко.
Спикер выразил надежду на то, что прозвучавшие из зала вопросы депутатов станут направлениями для совместной работы.