Ферму в Ужуре оштрафовали на 100 тысяч рублей за ветеринарные нарушения

В Ужурском муниципальном округе предприятие по мясопереработке и содержанию скота «Андроновское» оштрафовали на 100 тысяч рублей за ветеринарные нарушения. Плановая проверка Россельхознадзора по Красноярскому краю показала, что на ферме не было ограждений, на въездах отсутствовали площадки для дезинфекции транспорта, а площадки для хранения и переработки отходов не соответствовали нормам.
Кроме того, в помещениях для скота не контролировались температура и влажность воздуха. В государственную систему учета сотрудники предприятия не внесли часть данных о животных.
Нашли проблемы и в магазинах организации. Так, на некоторых продуктах отсутствовала дата производства и срок годности.
В ведомстве добавили, что часть нарушений ветеринарного законодательства компания устранила уже в ходе проверки.
Ранее мы писали, что в 2026 году в Минусинске и поселке Зелёный Бор Красноярского края на экологичное отопление перевели 368 домов по программе «Чистый воздух».