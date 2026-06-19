Ферму в Ужуре оштрафовали на 100 тысяч рублей за ветеринарные нарушения

В Ужурском муниципальном округе предприятие по мясопереработке и содержанию скота «Андроновское» оштрафовали на 100 тысяч рублей за ветеринарные нарушения. Плановая проверка Россельхознадзора по Красноярскому краю показала, что на ферме не было ограждений, на въездах отсутствовали площадки для дезинфекции транспорта, а площадки для хранения и переработки отходов не соответствовали нормам.