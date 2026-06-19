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Партию зараженных абрикосов запретили к ввозу в Краснодаре

В Краснодаре партию импортированных абрикосов направили на обеззараживание.

Источник: Комсомольская правда

Партию зараженных абрикосов запретили к ввозу в Краснодаре. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Из Узбекистана в Краснодар доставили 13,9 тонны абрикосов. Специалисты, проверив поступившую партию, обнаружили карантинный для РФ вредный объект — западный цветочный трипс.

«В целях недопущения заноса и распространения карантинных вредных организмов на территорию РФ зараженная партия подкарантинной продукции направлена на проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания», — сообщили в ведомстве.