Партию зараженных абрикосов запретили к ввозу в Краснодаре. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Из Узбекистана в Краснодар доставили 13,9 тонны абрикосов. Специалисты, проверив поступившую партию, обнаружили карантинный для РФ вредный объект — западный цветочный трипс.
«В целях недопущения заноса и распространения карантинных вредных организмов на территорию РФ зараженная партия подкарантинной продукции направлена на проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания», — сообщили в ведомстве.