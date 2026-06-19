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В Минобороны сообщили о новой атаке БПЛА в Ростовской области

Минобороны: силы ПВО уничтожили в Ростовской области БПЛА самолетного типа.

Источник: Комсомольская правда

Новую атаку БПЛА зафиксировали в Ростовской области в период с 20 часов 18 июня до 7 часов утра 19 июня. Информация поступила от Минобороны России.

По информации военного ведомства, дежурные средства ПВО перехватили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Воздушную атаку отразили не только на Дону, но и в других регионах страны. Всего по России за ночь уничтожили 133 БПЛА.

Добавим, по данным губернатора Юрия Слюсаря, прошедшей ночью БПЛА ликвидировали в Чертковском и Миллеровском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям в этих случаях не поступала.

Ранее, в ночь на 18 июня и утром того же дня, на Дону уничтожили около 60 БПЛА. В городе Гуково погиб человек, два человека получили ранения.

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