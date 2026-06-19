Воронежский «Факел» получил нового гендиректора

Назначение произошло на фоне подготовки «Факела» к новому сезону после вылета из РПЛ. В сезоне-2026/2027 воронежская команда будет выступать в Первой лиге. Предыдущий гендиректор клуба Роман Асхабадзе покинул пост после семи лет работы в нем.