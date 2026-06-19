Воронежский «Факел» получил нового гендиректора

Воронежский «Факел» объявил о назначении Дмитрия Кондратова генеральным директором клуба. К работе официально он приступил с пятницы, 19 июня.
Новому руководителю 36 лет. Ранее Кондратов работал в сфере спортивного управления и возглавлял советы директоров ряда клубов. В частности, он занимал должность председателя совета директоров ФК «Пари Нижний Новгород».
У Кондратова профильное образование: он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина.
Также новый гендиректор «Факела» работал советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов и заместителем председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.
Кроме того, Кондратов входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России.
Назначение произошло на фоне подготовки «Факела» к новому сезону после вылета из РПЛ. В сезоне-2026/2027 воронежская команда будет выступать в Первой лиге. Предыдущий гендиректор клуба Роман Асхабадзе покинул пост после семи лет работы в нем.