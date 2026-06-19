Представительница Красноярского края победила в конкурсе эвенкийских традиций

Также в Нерюнгри прошел конкурс для юношей «Бэркэ Бэе-2026». Участников оценивали по физической подготовке, прикладным навыкам и знанию традиций. Победителем стал представитель Якутии Ярослав Кузьмин. В программу Суглана вошли дискуссии и круглые столы о сохранении эвенкийского языка, семейных традициях, воспитании и преемственности поколений.