Представительница Красноярского края победила в конкурсе эвенкийских традиций

Представительница Красноярского края Ксения Кручинина, выступающая как этнопевица Айна, стала победительницей конкурса «Аякчана-2026». Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края.
Конкурс прошел в якутском Нерюнгри в рамках II Молодёжного Суглана эвенков России. Встреча объединила молодых лидеров коренных народов из 10 регионов страны.
«Аякчана-2026» является состязанием для девушек. Его название связано с образом героини эвенкийского нимнгакана, красавицы и искусной хозяйки. Участницы показывали знание родного языка, фольклора, традиций и мастерство в рукоделии. Одним из заданий стала презентация рукавиц, изготовленных своими руками.
Также в Нерюнгри прошел конкурс для юношей «Бэркэ Бэе-2026». Участников оценивали по физической подготовке, прикладным навыкам и знанию традиций. Победителем стал представитель Якутии Ярослав Кузьмин. В программу Суглана вошли дискуссии и круглые столы о сохранении эвенкийского языка, семейных традициях, воспитании и преемственности поколений.
Событие прошло в Год единства народов России и было посвящено сохранению культурного наследия эвенков.