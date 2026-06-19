В Красноярске началось строительство новой дороги к будущей школе

В красноярском микрорайоне Мичуринский стартовало строительство новой дороги, которая свяжет улицы Волжскую и Кутузова. Сейчас подрядчик выполняет геодезические работы и готовит площадку для начала основных строительных работ. Дорогу сделают двухполосной с проезжей частью шириной семь метров, а по обеим сторонам обустроят тротуары, четыре пешеходных перехода и светофоры. Проект предусматривает установку освещения, скамеек и урн, а также комплексное благоустройство территории. Вдоль дороги появятся газоны, лиственницы, яблони, кусты сирени и акации. [caption id= «attachment_369540» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: департамент градостроительства и архитектуры администрации Красноярска[/caption] На время строительства для жителей организуют временный проезд к улице Кутузова. Завершить возведение объекта планируется к концу 2027 года. Параллельно на территории ведется строительство коллектора ливневой канализации, необходимого для подключения будущей дороги. [caption id= «attachment_369538» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: департамент градостроительства и архитектуры администрации Красноярска[/caption] Как отметил заместитель главы Красноярска Александр Навродский, дорога обеспечит удобный подъезд к новой школе на 1280 мест, строительство которой также должно завершиться к 2027 году. Сейчас управление капитального строительства разрабатывает техническое задание на проектирование, после чего объявим торги, — уточнил Александр Навродский. Напомним, что В Красноярске ремонтируют дороги к больницам и медицинским центрам.