Вклад волгоградских ИП в общую выручку российских предпринимателей — 1,2%

В Южном федеральном округе Волгоградская область занимает по этому показателю четвёртое место. Лидер — Краснодарский край, где ИП выручили в минувшем году 1 710,5 млрд руб. Ростовская область уступила совсем немного — здесь предприниматели заработали 1 710,2 млрд. На третьем месте — Крым с 531,4 млрд руб. В целом вклад ИП ЮФО в доходы российских составляет 13,0%. ИП Волгоградской области в ЮФО — 9,4%.