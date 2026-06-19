Вклад волгоградских ИП в общую выручку российских предпринимателей — 1,2%

Волгоградские ИП заработали за 2025 год 494,6 млрд рублей. Это 1,2% от общего заработка индивидуальных предпринимателей России. В целом по стране их выручка составила 40 193,5 млрд.
В Южном федеральном округе Волгоградская область занимает по этому показателю четвёртое место. Лидер — Краснодарский край, где ИП выручили в минувшем году 1 710,5 млрд руб. Ростовская область уступила совсем немного — здесь предприниматели заработали 1 710,2 млрд. На третьем месте — Крым с 531,4 млрд руб. В целом вклад ИП ЮФО в доходы российских составляет 13,0%. ИП Волгоградской области в ЮФО — 9,4%.
В регионе работают 55 043 индивидуальных предпринимателя. Для сравнения: в Краснодарском крае — 139 099, в России — больше 3,5 млн человек зарегистрированы в качестве ИП.
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