Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокурор РФ Александр Гуцан почтил память уральских воинов

Генпрокурор РФ и Свердловский губернатор возложили цветы к Широкорченскому мемориалу.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и губернатор Свердловской области Денис Паслер накануне Дня памяти и скорби почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Генпрокурор вместе с главой региона возложили цветы к Широкореченскому мемориалу.

— Широкореченский военно-мемориальный комплекс является одним из ключевых памятных мест Екатеринбурга. Он посвящен военнослужащим, погибшим или умершим от ран в госпиталях Свердловска в годы Великой Отечественной войны, — сообщили в департаменте информационной политики региона.

На плитах мемориала высечены имена более 800 солдат и офицеров. В годы Великой Отечественной войны Свердловская область стала крупнейшим промышленным и эвакуационным центром. Тогда на Средний Урал перевели десятки предприятий.

Напомним, что Генпрокурор РФ Александр Гуцан приехал в Екатеринбург 18 июня. К нему на встречу записались более 700 человек, но на прием к нему попали только 26 человек.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше