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Микрокредитная компания заплатила 200 тысяч за давление на должницу

Микрокредитная организация из Татарстана выплатила штраф в 200 тысяч рублей за незаконное психологическое давление на должницу и её семью. Жительница Калининграда взяла микрозайм на 9 тысяч рублей, но не вернула его вовремя. Тогда представители МКК начали требовать деньги у её матери, присылая ей сообщения с просьбой помочь дочери. При этом…

Источник: Янтарный край

Микрокредитная организация из Татарстана выплатила штраф в 200 тысяч рублей за незаконное психологическое давление на должницу и её семью. Жительница Калининграда взяла микрозайм на 9 тысяч рублей, но не вернула его вовремя. Тогда представители МКК начали требовать деньги у её матери, присылая ей сообщения с просьбой помочь дочери.

При этом сама должница ранее официально отозвала согласие на взаимодействие с третьими лицами. Закон запрещает кредиторам беспокоить родственников должников после такого отзыва.

Калининградка обратилась в УФССП России по Калининградской области. Приставы подтвердили факты нарушений. Выяснилось, что эта казанская МКК уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения в ХМАО, Ленинградской области и других регионах. Это стало отягчающим обстоятельством.

Суд признал организацию виновной по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение порядка взаимодействия с должниками) и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Компания не стала обжаловать решение, оплатила штраф и прекратила незаконные действия. Права калининградки и её матери восстановлены.

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