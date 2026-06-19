Микрокредитная компания заплатила 200 тысяч за давление на должницу

Микрокредитная организация из Татарстана выплатила штраф в 200 тысяч рублей за незаконное психологическое давление на должницу и её семью. Жительница Калининграда взяла микрозайм на 9 тысяч рублей, но не вернула его вовремя. Тогда представители МКК начали требовать деньги у её матери, присылая ей сообщения с просьбой помочь дочери.
При этом сама должница ранее официально отозвала согласие на взаимодействие с третьими лицами. Закон запрещает кредиторам беспокоить родственников должников после такого отзыва.
Калининградка обратилась в УФССП России по Калининградской области. Приставы подтвердили факты нарушений. Выяснилось, что эта казанская МКК уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения в ХМАО, Ленинградской области и других регионах. Это стало отягчающим обстоятельством.
Суд признал организацию виновной по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение порядка взаимодействия с должниками) и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Компания не стала обжаловать решение, оплатила штраф и прекратила незаконные действия. Права калининградки и её матери восстановлены.