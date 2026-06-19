Микрокредитная компания заплатила 200 тысяч за давление на должницу

Микрокредитная организация из Татарстана выплатила штраф в 200 тысяч рублей за незаконное психологическое давление на должницу и её семью. Жительница Калининграда взяла микрозайм на 9 тысяч рублей, но не вернула его вовремя. Тогда представители МКК начали требовать деньги у её матери, присылая ей сообщения с просьбой помочь дочери. При этом…