Бывший судья Нижегородского облсуда Сапега лишен отставки: что означает это решение

Напомним, что имущество бывшего председателя по гражданственным делам Нижегородского областного суда Сапеги было обращено в доход государства решением Ворошиловского районного суда Волгограда. Речь идёт о пяти объектах недвижимости и трёх автомобилях BMW X5. Общая стоимость имущества превышает 54 млн рублей. По материалам дела, Сапега нарушал антикоррупционные запреты. На незаконно полученные доходы он приобрёл квартиры в Нижнем Новгороде, Москве и Волгограде, а также дорогие автомобили. Объекты собственности он регистрировал на своих родственников.