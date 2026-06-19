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Бывший судья Нижегородского облсуда Сапега лишен отставки: что означает это решение

Решение о прекращении отставки принято Квалификационной коллегией судей.

Источник: Время

18 июня 2026 года Квалификационная коллегия судей Нижегородской области провела очередное заседание, на котором, в том числе, рассмотрела вопрос об отставке судьи Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги.

«Принято решение об прекращении отставки судьи Нижегородского областного суда Сапеги Вячеслава Александровича на основании подпунктов 2, 4 пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”, — сообщили в ККС.

Согласно закону, отставка судьи прекращается, если он не соблюдает установленные запреты и ограничения или занимается деятельностью, несовместимой со статусом судьи. Прекращение отставки означает, что Вячеслав Сапега теряет все социальные гарантии бывшему судье и судебную неприкосновенность. Это решение открывает правоохранительным органам возможность для дальнейшего привлечения экс-судьи к уголовной ответственности.

Напомним, что имущество бывшего председателя по гражданственным делам Нижегородского областного суда Сапеги было обращено в доход государства решением Ворошиловского районного суда Волгограда. Речь идёт о пяти объектах недвижимости и трёх автомобилях BMW X5. Общая стоимость имущества превышает 54 млн рублей. По материалам дела, Сапега нарушал антикоррупционные запреты. На незаконно полученные доходы он приобрёл квартиры в Нижнем Новгороде, Москве и Волгограде, а также дорогие автомобили. Объекты собственности он регистрировал на своих родственников.

Соответчиками по делу проходят жена бывшего судьи Светлана Сапега, отец и мать супруги Анатолий и Лариса Щербинины, бывшая жена Наталья Сапега, которая занимает пост руководителя управления Росреестра по Волгоградской области.

С 1997 по 2006 годы Сапега работал в органах прокуратуры на различных должностях, позднее работал в Министерстве юстиции РФ и Верховном суде РФ. В 2012 году стал судьёй Нижегородского районного суда, затем заместителем председателя этого суда. Позднее занимал должности председателя суда и председателя совета судей Нижегородской области. В феврале 2026 года Вячеслав Сапега ушел в отставку из нижегородского областного суда.