Школьница из рухнувшего самолета находится в реанимации в Волгограде

Напомним, что два дня назад стало известно, что вместе с пилотом при крушении выполнявшего сельхозработы самолета СП-38K в окрестностях хутора Алёшкин Чернышковского района пострадала несовершеннолетняя девочка. 12-летнюю школьницу пилот взял на борт по просьбе ее отца. 13 июня воздушное судно рухнуло на землю во время проведения обработки полей химикатами.