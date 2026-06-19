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В Хабаровске показали премьеру фильма о рекордсмене из Комсомольска-на-Амуре

Параатлет Виталий Кочнев установил сразу три мировых рекорда.

Источник: Хабаровский край сегодня

Премьера документального фильма «От полюса… к полюсу» состоялась в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», картина повествует о заплыве комсомольчанина, ныне мирового рекордсмена Виталия Кочнева.

— Этот фильм — не просто хроника спортивного достижения, это история о безграничном мужестве. Главный герой картины, Виталий Кочнев — параатлет, инвалид I группы и русский десантник. Человек со стальной волей, который 4 марта 2026 года у берегов Антарктиды (о. Стонингтон) установил три уникальных мировых достижения, ставших абсолютными рекордами России, — рассказали в региональном отделении Народного фронта, выступившего генеральным партнером фильма.

Напомним, ранее спортсмен говорил, что участие в уникальной международной экспедиции в Антарктиде станет самым серьезным испытанием за всю его спортивную карьеру, потому как заплыв предстоял в ледяных водах без специального снаряжения и защитных костюмов.

К запланированному заплыву Виталий Кочнев начал готовится заблаговременно. И успешно преодолеть дистанцию удалось.

В общей сложности он установил сразу три мировых рекорда. Это был первый в мире заплыв в ледяной воде у берегов Антарктиды, совершенный человеком с инвалидностью без средств терморегуляции (а житель Города юности, к слову, стал единственным участником с ограниченными возможностями здоровья). Была отмечена и самая большая дистанция, которую удалось преодолеть человеку с ОВЗ, — 900 метров. А также рекордной стала длительность нахождения в ледяной воде — 18 минут 25 секунд.

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