В Хабаровске показали премьеру фильма о рекордсмене из Комсомольска-на-Амуре

В общей сложности он установил сразу три мировых рекорда. Это был первый в мире заплыв в ледяной воде у берегов Антарктиды, совершенный человеком с инвалидностью без средств терморегуляции (а житель Города юности, к слову, стал единственным участником с ограниченными возможностями здоровья). Была отмечена и самая большая дистанция, которую удалось преодолеть человеку с ОВЗ, — 900 метров. А также рекордной стала длительность нахождения в ледяной воде — 18 минут 25 секунд.