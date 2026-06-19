Спасти кошку и напомнить, что главная сила города — в добрых людях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Беременная кошка почти неделю просидела на высоком тополе во дворе одного из домов в Назарово. Самостоятельно спуститься вниз животное не могло. Чтобы помочь ему, потребовалась совместная работа сотрудников Назаровского разреза и пожарных.
Для спасения использовали автовышку и пожарную лестницу. В операции участвовал электрослесарь Назаровского разреза Иван Лукьянов.
«Кошка забралась очень высоко. Достать её было непросто. Она была сильно напугана, постоянно убегала, а рядом проходили провода. Я сам люблю животных и рад, что всё закончилось благополучно», — рассказал Иван Лукьянов.
Тревогу забила жительница Назарово Оксана Сибирякова. По её словам, кошка провела на дереве около недели.
«У меня сердце было не на месте, когда я слышала её мяуканье. Я обращалась за помощью в разные организации, но откликнулись только местные СМИ и горняки. Огромное спасибо всем, кто помог», — говорит Оксана.
Для жителей Назарово в этой истории нет ничего удивительного. Когда нужна помощь, люди здесь привыкли объединяться независимо от профессии и должности. Возможно, потому что город и разрез уже давно живут одной жизнью. В этом году Назаровский разрез отмечает 75-летие, а город Назарово — 65-летие. За этими цифрами стоят десятилетия общей истории, тысячи семей, чьи судьбы связаны и с предприятием, и с городом. Здесь вместе отмечают праздники, переживают трудности, радуются успехам и строят планы на будущее.
За эти годы при участии угольщиков в городе появились новые общественные пространства, образовательные проекты для школьников и молодёжи, инициативы по благоустройству и развитию городской среды. Но, пожалуй, главное, что удалось сохранить, — это особое отношение людей друг к другу.
«Для нас важно быть рядом с горожанами не только в больших делах, но и в таких трогательных ситуациях, — рассказал руководитель филиала АО “СУЭК-Красноярск” “Разрез Назаровский” Виктор Губанов. — С таких простых человеческих поступков начинается настоящее единство. Когда жители, спасатели, сотрудники предприятия объединяются ради помощи тому, кто в ней нуждается, в очередной раз понимаешь: сила нашего города — в людях. В их неравнодушии, готовности поддержать друг друга и вместе делать этот мир лучшее и добрее».