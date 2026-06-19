Спасти кошку и напомнить, что главная сила города — в добрых людях

Для жителей Назарово в этой истории нет ничего удивительного. Когда нужна помощь, люди здесь привыкли объединяться независимо от профессии и должности. Возможно, потому что город и разрез уже давно живут одной жизнью. В этом году Назаровский разрез отмечает 75-летие, а город Назарово — 65-летие. За этими цифрами стоят десятилетия общей истории, тысячи семей, чьи судьбы связаны и с предприятием, и с городом. Здесь вместе отмечают праздники, переживают трудности, радуются успехам и строят планы на будущее.