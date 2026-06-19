В Хабаровске прокуратура проверит недострой после сообщений о подростках

В Хабаровске прокуратура организовала проверку после публикаций о доступе несовершеннолетних на территорию недостроенного жилого комплекса «Ленинградский», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Проверку проводит прокуратура Центрального района города. Поводом стала информация о том, что подростки могут беспрепятственно попадать на объект незавершённого строительства.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности зданий и сооружений. Также прокуратура проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Недостроенные объекты традиционно относятся к местам повышенной опасности, особенно если доступ на их территорию не ограничен должным образом.