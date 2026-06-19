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В Хабаровске прокуратура проверит недострой после сообщений о подростках

Надзорное ведомство заинтересовалось безопасностью ЖК «Ленинградский».

В Хабаровске прокуратура организовала проверку после публикаций о доступе несовершеннолетних на территорию недостроенного жилого комплекса «Ленинградский», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Проверку проводит прокуратура Центрального района города. Поводом стала информация о том, что подростки могут беспрепятственно попадать на объект незавершённого строительства.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности зданий и сооружений. Также прокуратура проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Недостроенные объекты традиционно относятся к местам повышенной опасности, особенно если доступ на их территорию не ограничен должным образом.