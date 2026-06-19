Для исключения блэкаутов на Дону модернизировали две ПС сверхвысокого класса

Энергопотребление Ростовской области в 2025 год составило 20 486,9 млн кВт/ч, что на 1,8% больше год к году. Пик пришелся на 11, 13 и 14 июля, когда держалась аномально высокая температура воздуха. В эти дни, показатель энергопотребления впервые за 34 года достиг 3,5 тыс. МВт. В этот период было зафиксировано нарушение подачи электроэнергии порядка 54 тыс. жителям региона.