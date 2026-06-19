Андрей Бочаров поговорил с участниками ВРНС о сбережении народа

Напомним, накануне Андрей Бочаров и участники форума, принявшего делегации из разных регионов страны, открыли закладной камень на месте будущего культурно-просветительского центра в Комсомольском саду Волгограда. Центр совместит в себе воскресную школу, общественный и просветительский центры с библиотекой, иконописной мастерской. В школе же планируют открыть два больших и два малых класса, зал конференций и помещение для выставок.