Гендиректором воронежского «Факела» назначен Дмитрий Кондратов

Предыдущий гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, занимавший пост с 2019 года, ушел в отставку 15 июня. Свое решение он объяснил семейными и личными обстоятельствами. В этот же день из клуба уволились спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.