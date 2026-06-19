Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде ищут 46-летнего мужчину, пропавшего в конце прошлой недели

Он нуждается в медицинской помощи.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ищут 46-летнего Ивана Архиреева, который пропал в конце прошлой недели. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Мужчина не выходит на связь с родными с 14 июня. Его местонахождение не установлено. Калининградец нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего — 175 см, он плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами, бородой и серыми глазами. Был одет в тёмную кофту, светло-серую кофту, белые спортивные штаны и светлые кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше