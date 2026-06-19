В Калининграде ищут 46-летнего мужчину, пропавшего в конце прошлой недели

В Калининграде ищут 46-летнего Ивана Архиреева, который пропал в конце прошлой недели. Об этом сообщает ПСО «Запад».
Мужчина не выходит на связь с родными с 14 июня. Его местонахождение не установлено. Калининградец нуждается в медицинской помощи.
Рост пропавшего — 175 см, он плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами, бородой и серыми глазами. Был одет в тёмную кофту, светло-серую кофту, белые спортивные штаны и светлые кеды.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.
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