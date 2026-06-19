Красноярцам рассказали, что нельзя передавать детям в летний лагерь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты краевого Роспотребнадзора объяснили, какие продукты можно привезти ребенку в летний лагерь, а от каких гостинцев лучше отказаться.
Передать можно негазированную питьевую воду, соки и нектары в небольших упаковках, хлебобулочные изделия, орехи, кроме арахиса, сухофрукты, печенье, вафли, мини-кексы, пряники, зефир, батончики и конфеты без карамели.
Лучше выбирать продукты в маленьких порционных упаковках на один прием пищи и обязательно проверять срок годности. Фрукты перед передачей ребенку нужно вымыть.
Под запретом — торты и пирожные с кремом, домашняя еда, грибы, сырокопченые колбасы, фритюр, роллы, блюда из мяса, рыбы и птицы без термической обработки, газировка, квас, жвачка, свежевыжатые соки, морсы и чипсы.
Специалисты также советуют не привозить слишком много гостинцев, чтобы не нарушать режим питания ребенка в лагере.