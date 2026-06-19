Более 100 нарушений выявили в июне на Нижневолжской набережной

Полицейские оформили 29 административных протоколов. Среди нарушений — пребывание в общественных местах в нетрезвом виде (в том числе несовершеннолетних), употребление спиртного, хулиганские действия и сопротивление сотрудникам правопорядка. В пяти эпизодах речь шла о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ещё трое иностранных граждан нарушили установленный режим пребывания на территории РФ.