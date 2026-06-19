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Более 100 нарушений выявили в июне на Нижневолжской набережной

За июньские выходные на набережной зафиксировали 102 правонарушения.

На Нижневолжской набережной прошли полицейские рейды, направленные на поддержание общественного порядка. Информацию об этом опубликовала пресс‑служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Правоохранители следят за соблюдением тишины в вечернее время и контролируют дорожную ситуацию в зонах с высокой проходимостью. За июньские выходные на набережной зафиксировали 102 правонарушения.

Полицейские оформили 29 административных протоколов. Среди нарушений — пребывание в общественных местах в нетрезвом виде (в том числе несовершеннолетних), употребление спиртного, хулиганские действия и сопротивление сотрудникам правопорядка. В пяти эпизодах речь шла о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ещё трое иностранных граждан нарушили установленный режим пребывания на территории РФ.

Отдельно зафиксированы 73 нарушения ПДД. Четыре водителя заняли парковочные места, предназначенные для людей с инвалидностью, 11 человек пренебрегли использованием ремней безопасности, один выехал на встречную полосу.

У 32 автомобилей выявили чрезмерную тонировку, 11 машин имели технические неисправности. Двое водителей управляли транспортом без действующего полиса ОСАГО.

Ранее 46 брошенных автомобилей убрали с улиц Нижегородского района.