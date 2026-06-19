Что делать дачникам в июне на своих шести сотках

Середина июня — не повод убирать семена до следующего года, уверена постоянный эксперт-садовод «АиФ» — Нижнее Поволжье" Екатерина Богданова. Вот что она рекомендует труженикам шести соток, которые хотят получить дополнительные овощи и свежую зелень.
Главное — полив: второй урожай овощей и зелени требует много воды.
Ещё вполне реально получить на дачных грядках второй урожай овощей и зелени, только надо тщательно всё рассчитать. «Долгоиграющие» сорта сразу откладываем в сторону —они созреют, когда наступят холода и ничего хорошего мы не получим. А вот скороспелые варианты подойдут оптимально. В среднем, от посева до урожая должно получиться около 70 дней.
Если есть возможность постоянного полива, то можно посеять салаты — кочанный и листовой, причём лучше размещать его в полутени — так он вырастет более сочным. Полив пропускать нельзя — иначе вместо листьев есть риск получить цветочную стрелку. Такая же история и со шпинатом, предпочитающим прохладу и короткий световой день.
Через каждые две недели можно подсеивать петрушку и укроп, причём наиболее нежная душистая зелень укропа получится именно в тени. Можно поэкспериментировать с морковью: выбрать ранние сорта, которые не вырастут крупными и не подойдут для зимнего хранения, зато окажутся в самый раз для летнего супчика, запеканок или заморозки.
Внимание на виноград: эта культура нуждается в заботе в июне.
Если всё в порядке с поливом, то точно так же можно посеять на освободившиеся грядки и свёклу. Она не будет особенно крупной, но будетот личаться сладким и нежным вкусом.
Подойдут и скороспелые кабачки — их можно будет срывать небольшими. В случае похолодания грядку с кабачками надо будет утеплить, набросив нетканый материал на дуги. Все июньские посевы лучше производить заранее замоченными семенами — в этом случае всходы появятся в считанные дни, а молодую зелень лучше прикрыть от палящего солнца затемняющей сеткой или той же нетканкой.
Много споров возникает вокруг картошки: стоит ли заморачиваться со вторым урожаем? В условиях жаркого волгоградского климата это вполне реальное дело, только потребуется регулярный полив. Скороспелые сорта, созревающие за 45−55 дней, успеют сформировать полноценные клубни.
Репа, дайкон также входят в надёжную «обойму» июньских посевов, дополняя огородный ассортимент наших дач. В саду продолжаем бороться с тлёй, формируем урожай яблок и груш, удаляя мелкие и дефектные завязи, собираем урожай вишни и черешни. Внимания и подвязки требует и виноград.