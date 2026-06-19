В Центральном районе Красноярска ремонт проездов планируют завершить до сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе Красноярска в этом строительном сезоне отремонтируют 11 внутриквартальных проездов. Работы пройдут как в исторической части города, так и в микрорайоне Покровский. На реализацию проекта направлено 16,6 млн рублей.
В настоящее время ремонт ведется на улицах Водянникова, Чернышевского, а проезд на Качинской, 65 уже полностью обновлен. Подрядчик выполняет комплексное благоустройство: укладывает новое асфальтобетонное покрытие, заменяет изношенные люки и бордюры, приводит в порядок прилегающие тротуары и газоны.
Согласно контракту, завершить работы необходимо до 15 сентября. Однако подрядная организация рассчитывает закончить обновление всех объектов еще до начала осени. После завершения ремонта качество нового покрытия проверят специалисты лаборатории. Гарантийный срок на выполненные работы составит четыре года, сообщают в мэрии.