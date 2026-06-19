Тля, жара и… посевная. Что делать дачникам в июне на своих шести сотках

Ещё вполне реально получить на дачных грядках второй урожай овощей и зелени, только надо тщательно всё рассчитать. «Долгоиграющие» сорта сразу откладываем в сторону —они созреют, когда наступят холода и ничего хорошего мы не получим. А вот скороспелые варианты подойдут оптимально. В среднем, от посева до урожая должно получиться около 70 дней.