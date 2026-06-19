Штрафы для операторов за плохую сотовую связь вводят в Беларуси

Новые правила закреплены законом № 138-З «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности».
«Мера наказания — штраф в размере до 1000 базовых величин. Норма вступает в силу 19 июня 2026 года», — уточнили в Минсвязи.
Там напомнили, что требования к работе операторов закреплены в ряде нормативных документов, включая указ президента № 335 от 26 августа 2024 года и постановление Совета министров № 1073 от 31 декабря 2024-го.
Под действие новых норм подпадают Минск, областные и районные центры, поселки городского типа, сельские населенные пункты, а также автомобильные и железные дороги. Контроль также будет распространяться и на населенные пункты, где проживают от 25 человек.
Следить за соблюдением требований поручено государственному предприятию «БелГИЭ», добавили в пресс-службе. Мониторинг качества связи будет проводиться поэтапно и на постоянной основе.
Если специалисты выявят нарушения, это будет основанием для начала административного процесса. После установления виновного лица материалы направят в суд, который и примет решение о привлечении к ответственности и размере штрафа.
Для сбора и анализа информации о качестве мобильной связи используется система «ХВАЛЯ» (хваля.бел). Данные из нее доступны операторам для устранения выявленных проблем.