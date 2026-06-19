На тушение лесных пожаров в Красноярский край перебрасывают силы из других регионов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 10 лесных пожаров на площади около 3 тысяч гектаров. По предварительным данным, все возгорания возникли из-за гроз.
По оперативной информации на 14:00 19 июня, в регионе действует 101 лесной пожар на площади 127 тысяч гектаров. Очаги зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Мотыгинском и Тунгусско-Чунском лесничествах. Почти все пожары находятся в удаленной труднодоступной местности.
Для усиления группировки на север края направляют дополнительные силы из других регионов. Сегодня ожидается прибытие пожарных из Свердловской области, в ближайшие дни — из Карелии. Решение о переброске ресурсов инициировал губернатор Михаил Котюков.
Сейчас на тушении работают более 1600 человек, включая межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также авиапожарных из Бурятии и Забайкальского края. На сложных участках усилили группы специалистов по взрывным работам: они помогают быстро прокладывать минерализованные полосы и останавливать распространение огня.
В тушении задействуют более 30 воздушных судов, в том числе вертолеты Авиалесоохраны и МЧС с водосливными устройствами. По погодным условиям для искусственного вызова осадков применяют самолет-зондировщик Ан-26.
На севере края сохраняется высокий класс пожарной опасности: стоит жара, фиксируются грозы и отсутствие осадков. В регионе продолжает действовать режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещены костры, сжигание мусора и сухой травы, а также пожароопасные работы. О возгорании можно сообщить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.