Воронежцы смогут приобрести роутер с eSIM

Конструкция роутера предусматривает встроенный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, обеспечивающий до 8 часов автономной работы в режиме LTE. Это позволяет брать его в поездки. При этом, он поддерживает как цифровые, так и традиционные физические SIM-карты, а подключить одновременно можно до 32 гаджетов через Wi-Fi-сеть, которая работает в двух диапазонах (2,4 и 5 ГГц). Это делает его универсальным решением как для домашнего использования, так и для мобильных сценариев.